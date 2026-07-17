LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid trionfa a Belfort Pidcock vola nella generale

Notizia in breve

Il ciclista svizzero Schmid ha conquistato la vittoria nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, corsa oggi a Belfort. Nella stessa frazione, Pidcock ha mantenuto la leadership nella classifica generale, aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori. La tappa si è conclusa alle 17.45, segnando la fine della diretta testuale di questa fase della corsa.