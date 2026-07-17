LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid trionfa a Belfort Pidcock vola nella generale

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ciclista svizzero Schmid ha conquistato la vittoria nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, corsa oggi a Belfort. Nella stessa frazione, Pidcock ha mantenuto la leadership nella classifica generale, aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori. La tappa si è conclusa alle 17.45, segnando la fine della diretta testuale di questa fase della corsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a  noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. 17.43 Questa la classifica generale aggiornata 1 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) 47 h 18? 31? 2 Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) +3’36” 3 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) +4’06” 4 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15” 5 Juan Ayuso (Lidl – Trek) +4’22” 6 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team)... 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour de france 2026 tappa di oggi in diretta schmid trionfa a belfort pidcock vola nella generale
© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid trionfa a Belfort, Pidcock vola nella generale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line

Video Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada e Schmid all’attacco, Pidcock cerca l’impresaDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tejada e Schmid sono partiti all’attacco, mentre Pidcock cerca di recuperare.

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 57 in fuga, Pidcock cerca il colpaccio!!

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader.

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada e Schmid all’attacco, Pidcock cerca l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.20 Tra i corridori che si sono staccati c'è McNulty. oasport.it

tour de france live tour de franceTour de France, Schmid vince la tappa di Belfort, Pogacar in Maglia giallaLo svizzero vince la tappa più lunga di questa edizione (205,8 km) battendo in volata Tejada, entrambi scappati ai -15 dal traguardo dopo la maxi-fuga di giornata. Grande protagonista Pidcock, primo s ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web