LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid trionfa a Belfort Pidcock vola nella generale
Il ciclista svizzero Schmid ha conquistato la vittoria nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, corsa oggi a Belfort. Nella stessa frazione, Pidcock ha mantenuto la leadership nella classifica generale, aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori. La tappa si è conclusa alle 17.45, segnando la fine della diretta testuale di questa fase della corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. 17.43 Questa la classifica generale aggiornata 1 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) 47 h 18? 31? 2 Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a bike) +3’36” 3 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) +4’06” 4 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15” 5 Juan Ayuso (Lidl – Trek) +4’22” 6 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team)... 🔗 Leggi su Oasport.it
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