Un uomo è stato torturato nel B&B di Trastevere da un gruppo di persone. La criminologa Roberta Bruzzone spiega che l’episodio non deriva da gelosia, ma dalla cultura del possesso. Secondo le indagini, si tratta di una vendetta per punire chi aveva sfidato il potere di un altro ragazzo. La vittima è stata sottoposta a pestaggi e violenze, con le autorità che stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i fatti.

La criminologa Roberta Bruzzone a Fanpage.it sul pestaggio nel b&b di Trastevere: “Una vendetta per punire chi aveva sfidato il potere dell’altro ragazzo. Lei complice, si è identificata con il sistema che la considera un oggetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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