La condanna di mons Ferretti alla cultura del maschilismo | La gelosia non è amore ma possesso

Una recente condanna di un esponente religioso mette in discussione alcune interpretazioni culturali sul rapporto tra uomini e donne. Nel suo discorso, si è evidenziato come la gelosia non rappresenti un sentimento d’amore, ma piuttosto una forma di possesso. Si è inoltre ricordato come Gesù, figura centrale del cristianesimo, sia stato l’unico uomo del suo tempo a non giudicare le donne, riconoscendone il valore e la dignità in un’epoca in cui erano spesso considerate marginali.