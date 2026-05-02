La condanna di mons Ferretti alla cultura del maschilismo | La gelosia non è amore ma possesso
Una recente condanna di un esponente religioso mette in discussione alcune interpretazioni culturali sul rapporto tra uomini e donne. Nel suo discorso, si è evidenziato come la gelosia non rappresenti un sentimento d’amore, ma piuttosto una forma di possesso. Si è inoltre ricordato come Gesù, figura centrale del cristianesimo, sia stato l’unico uomo del suo tempo a non giudicare le donne, riconoscendone il valore e la dignità in un’epoca in cui erano spesso considerate marginali.
L'esempio di Gesù, unico uomo che non giudicava le donne, che ne riconosceva il valore e la dignità in un periodo storico in cui alla figura della donna veniva attribuito un valore marginale, anche dal punto di vista religioso. A una delle figure femminili simbolo del Nuovo Testamento, Maria.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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