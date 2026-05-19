A Roma torna il Sessantotto Village | due giorni gratis dedicati a Rino Gaetano tra concerti comicità e spettacoli

A Roma riapre il Sessantotto Village Talenti, che per la tredicesima volta organizza l’evento “Insieme per Rino”. La manifestazione, dedicata al cantautore nato nel quartiere Montesacro, si svolgerà in due giornate con ingresso gratuito e comprende concerti, spettacoli di comicità e altre attività dal vivo. L’iniziativa si inserisce in un calendario estivo che celebra la musica e la cultura, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare e conoscere meglio l’artista in questione.

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