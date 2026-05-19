A Roma torna il Sessantotto Village | due giorni gratis dedicati a Rino Gaetano tra concerti comicità e spettacoli
A Roma riapre il Sessantotto Village Talenti, che per la tredicesima volta organizza l’evento “Insieme per Rino”. La manifestazione, dedicata al cantautore nato nel quartiere Montesacro, si svolgerà in due giornate con ingresso gratuito e comprende concerti, spettacoli di comicità e altre attività dal vivo. L’iniziativa si inserisce in un calendario estivo che celebra la musica e la cultura, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare e conoscere meglio l’artista in questione.
La musica torna a casa e lo fa nel segno di Rino Gaetano. A Roma riapre il Sessantotto Village Talenti che, per la sua 13esima edizione, inaugura l’estate con “Insieme per Rino”, il tradizionale evento dedicato al cantautore cresciuto nel quartiere Montesacro. L’appuntamento è per l’1 e 2 giugno al Parco Talenti, con due grandi serate gratuite tra concerti, comicità, spettacoli per famiglie e ospiti speciali. Un omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana, nel quartiere che lo ha visto diventare un simbolo generazionale. Il programma dell’inaugurazione partirà domenica 1 giugno dalle 18 con “Racconti sulla Luna”, spettacolo dedicato ai bambini. 🔗 Leggi su Funweek.it
Orang Jawa Pada Zaman Nabi dan Peradaban Dunia (Dokumenter)
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