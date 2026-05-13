Il pensiero di Moro torna in Campania | a Castel San Giorgio la prima presentazione del volume di Iannuzzi e Losacco
A Castel San Giorgio si è svolta la prima presentazione in Campania di un volume dedicato ad Aldo Moro, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco. L'evento si è tenuto lunedì sera presso il circolo del Partito Democratico del comune. La presentazione ha attirato l'attenzione di un pubblico interessato alla figura del politico italiano. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e cittadini.
Il circolo del Partito Democratico di Castel San Giorgio ha ospitato lunedì sera la prima presentazione in Campania del volume dedicato alla figura di Aldo Moro, firmato dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco. L'incontro, coordinato da Franco Longanella, ha registrato una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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