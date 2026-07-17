Torino intervento riuscito alla spalla per Israel | ora la cessione può complicarsi

Notizia in breve

Israel Torino ha subito un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona, che si è concluso con successo. L’operazione, effettuata ieri, potrebbe tuttavia influire sui tempi di cessione del portiere, che potrebbe essere rimandata alla finestra di mercato invernale. La società ha comunicato che l’intervento è stato eseguito senza complicazioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o eventuali ripercussioni sulla programmazione futura.