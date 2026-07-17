Torino intervento riuscito alla spalla per Israel | ora la cessione può complicarsi

Da calcionews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israel Torino ha subito un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona, che si è concluso con successo. L’operazione, effettuata ieri, potrebbe tuttavia influire sui tempi di cessione del portiere, che potrebbe essere rimandata alla finestra di mercato invernale. La società ha comunicato che l’intervento è stato eseguito senza complicazioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o eventuali ripercussioni sulla programmazione futura.

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Israel Torino, operazione alla spalla perfettamente riuscita ma la cessione del portiere può slittare nella finestra invernale. Franco Israel si è sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona. L’operazione, eseguita in artroscopia, è perfettamente riuscita e il portiere uruguaiano sarà dimesso nelle prossime ore. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il classe 2000 inizierà poi il percorso di riabilitazione al centro Fisio&Lab di Torino, con l’obiettivo di recuperare gradualmente dopo uno stop che si preannuncia comunque significativo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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