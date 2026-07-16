Torino | Israel operato alla spalla intervento riuscito

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a un intervento in artroscopia alla spalla sinistra presso una clinica di Barcellona. L'intervento è stato completato con successo.

Il portiere del Torino, Franco Israel, è stato sottoposto a un'operazione in artroscopia alla spalla sinistra presso la Clinica del Remei di Barcellona. Il club granata fa sapere che "l'intervento - eseguito dal professor Jordi Ardevol alla presenza del referente ortopedico del club torinese, il dottor Corrado Bertolo - si è svolto secondo i piani e senza alcuna complicazione nel primo post-operatorio". L'estremo difensore uruguaiano verrà dimesso nella giornata di domani e rientrerà in Italia per iniziare il programma di riabilitazione presso il centro specializzato Fisio&Lab di Torino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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