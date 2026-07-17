Ieri, il portiere del Torino è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso una clinica a Barcellona. La società ha comunicato che l'operazione è stata effettuata con successo, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni attuali o sui tempi di recupero. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle modalità dell’intervento o alle possibili ripercussioni sulla sua presenza in campo.

Ieri il portiere Franco Israel è stato operato nella clinica del Remei a Barcellona, in Spagna. In una nota il Toro ha spiegato che "è stato sottoposto a intervento chirurgico della spalla sinistra. L’operazione - eseguita in artroscopia dal professor Jordi Ardevol, in presenza del referente ortopedico del Torino dottor Corrado Bertolo - si è svolta secondo programma e con successo, senza complicazioni evidenziabili nel primo post operatorio". Israel verrà dimesso in giornata e seguirà un iniziale periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino: sarà fuori diversi mesi. Domani alle 17.30, al centro sportivo Pineta di Pinzolo, ci sarà il primo test stagionale: il Toro scioglierà le gambe contro i dilettanti del Pinzolo Valrendena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torino, intervento alla spalla sinistra per Israel: le condizioni e i tempi di recupero

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