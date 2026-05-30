Nuovo allenatore Torino Cairo sfoglia la margherita | Abate il preferito idea Aquilani Ombra Sassuolo sullo sfondo

Notizia in breve

Il presidente del Torino sta valutando due candidati per la panchina: Abate, considerato il favorito, e Aquilani, che resta un’opzione concreta. La scelta si sta facendo più incerta, mentre sullo sfondo si trova anche il Sassuolo, senza che siano stati presi decisioni definitive. La decisione finale sulla nuova guida tecnica del club non è ancora stata comunicata.