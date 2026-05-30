Nuovo allenatore Torino Cairo sfoglia la margherita | Abate il preferito idea Aquilani Ombra Sassuolo sullo sfondo
Il presidente del Torino sta valutando due candidati per la panchina: Abate, considerato il favorito, e Aquilani, che resta un’opzione concreta. La scelta si sta facendo più incerta, mentre sullo sfondo si trova anche il Sassuolo, senza che siano stati presi decisioni definitive. La decisione finale sulla nuova guida tecnica del club non è ancora stata comunicata.
Nuovo allenatore Torino, Cairo diviso tra Abate e Aquilani per la panchina dei granata. Cosa sta succedendo. Secondo le ultime Toro news, i granata sono alla ricerca della diciannovesima guida tecnica nei ventuno anni di gestione targata Urbano Cairo. Il patron granata, almeno a livello ufficiale, si è preso ancora qualche giorno di tempo per valutare il profilo ideale a cui affidare la squadra per la prossima annata sportiva. Il destino dell’attuale tecnico Roberto D’Aversa, subentrato a Paolo Vanoli e Marco Baroni, appare segnato: nonostante i pubblici elogi mossi ieri sera dal presidente dal palco di Dogliani, la società non ha intenzione di prolungare l’accordo in scadenza il 30 giugno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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