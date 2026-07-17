Tor Bella Monaca lite per un ragazzo finisce nel sangue | accoltellata alla schiena

Nella notte, una donna si è recata al Policlinico Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e numerose ferite profonde. La donna ha riferito di essere stata coinvolta in una lite a Tor Bella Monaca, durante la quale è stata accoltellata. I sanitari hanno prestato immediato soccorso e l'hanno sottoposta a intervento. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini.

Roma, 17 luglio 2026 – Si è presentata durante la notte al Policlinico Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e diverse ferite profonde. Vittima della brutale aggressione una ragazza di 25 anni, sottoposta a un delicato intervento chirurgico e ricoverata in prognosi riservata. Per l’accoltellamento la polizia ha arrestato una 19enne, accusata di tentato omicidio. Alla base dell’aggressione, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, ci sarebbero alcuni dissidi legati a un ragazzo. Le due giovani in passato sarebbero state amiche. L’accoltellamento durante la notte a Tor Bella Monaca. L’aggressione sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino, nella zona di Tor Bella Monaca, al termine di un incontro organizzato per chiarire le tensioni maturate tra le due ragazze. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Accoltella l'amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne

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#19enne arrestata a Roma per tentato omicidio. Nella notte, a Tor Bella Monaca, ha #accoltellato alla schiena una 25enne dopo una violenta lite per un ragazzo. La vittima è stata portata all'ospedale da un'amica con il coltello ancora piantato in corpo. x.com

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