Roma lite per un ragazzo finisce nel sangue | 25enne accoltellata
Una lite tra due giovani si è trasformata in un episodio violento a Roma, con una ragazza di 25 anni ferita da coltellate. La vittima è arrivata in ospedale con un coltello ancora conficcato nella schiena e ha subito un intervento chirurgico complesso. Una ragazza di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’incidente è avvenuto durante un incontro che avrebbe dovuto risolvere un malinteso tra i due giovani.
La ragazza, arrivata in ospedale con il coltello ancora infilato nella schiena, è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. Arrestata una 19enne per tentato omicidio Un incontro che avrebbe dovuto risolvere unmalintesotra due giovanidiRomasi è trasformato in undrammatico episodioculminato in unaccoltellamento. È accaduto nel quartiere diTor Bella Monaca, dove unaragazza di 25 anniè statagravemente feritaalla schiena al termine di un litigio con un’amica di 19 anni. La venticinquenne èstata trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Nonostante la gravità delle ferite,la sua vita non sembra essere in pericolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Roma, lite per un ragazzo: 25enne accoltellata alla schiena dall’amicaUna giovane di 25 anni è stata accoltellata alla schiena da un’amica durante una lite.
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Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata: lì è stata sottoposta ad un intervento c x.com
Accoltella l'amica durante una lite per un ragazzo, arrestata 19enne a Roma https://gazzettadelsud.it/?p=2239107 facebook
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