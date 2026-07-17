Roma lite per un ragazzo finisce nel sangue | 25enne accoltellata

Notizia in breve

Una lite tra due giovani si è trasformata in un episodio violento a Roma, con una ragazza di 25 anni ferita da coltellate. La vittima è arrivata in ospedale con un coltello ancora conficcato nella schiena e ha subito un intervento chirurgico complesso. Una ragazza di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’incidente è avvenuto durante un incontro che avrebbe dovuto risolvere un malinteso tra i due giovani.