Roma lite per un ragazzo finisce nel sangue | 25enne accoltellata

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una lite tra due giovani si è trasformata in un episodio violento a Roma, con una ragazza di 25 anni ferita da coltellate. La vittima è arrivata in ospedale con un coltello ancora conficcato nella schiena e ha subito un intervento chirurgico complesso. Una ragazza di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’incidente è avvenuto durante un incontro che avrebbe dovuto risolvere un malinteso tra i due giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La ragazza, arrivata in ospedale con il coltello ancora infilato nella schiena, è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. Arrestata una 19enne per tentato omicidio Un incontro che avrebbe dovuto risolvere unmalintesotra due giovanidiRomasi è trasformato in undrammatico episodioculminato in unaccoltellamento. È accaduto nel quartiere diTor Bella Monaca, dove unaragazza di 25 anniè statagravemente feritaalla schiena al termine di un litigio con un’amica di 19 anni. La venticinquenne èstata trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Nonostante la gravità delle ferite,la sua vita non sembra essere in pericolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

roma lite per un ragazzo finisce nel sangue 25enne accoltellata
© Ildifforme.it - Roma, lite per un ragazzo finisce nel sangue: 25enne accoltellata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA!

Video GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA!

Notizie e thread social correlati

Roma, lite per un ragazzo: 25enne accoltellata alla schiena dall’amicaUna giovane di 25 anni è stata accoltellata alla schiena da un’amica durante una lite.

Roma, 25enne accoltellata dopo una lite per un ragazzo: arrestata una 19enneNella zona di Tor Bella Monaca a Roma, una donna di 25 anni è stata ferita da un coltello alla schiena durante una lite.

Temi più discussi: Accoltellato all'addome dopo una lite nel cortile delle case popolari, grave un 37enne; Trastevere, fa la pipì in strada e dopo il rimprovero spara al sommelier di un locale: arrestato; Riprende uomo che urina in strada a Trastevere e scatta lite con spari, 26enne ferito; Roma, accoltella l’amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne.

roma lite per unRoma, accoltella l'amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne(Adnkronos) - Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. E' accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinic ... msn.com

roma lite per unRoma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enneLa scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web