Tor Bella Monaca 19enne accoltella la rivale in amore alla schiena | arrestata
Una ragazza di 19 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato alla schiena una rivale in amore in via Francesco Anichini. La vittima si trova in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Tor Bella Monaca. La persona fermata avrebbe agito con un'arma da taglio, ma non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Il ferimento in via Francesco Anichini, la vittima è in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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