Tor Bella Monaca 19enne accoltella la rivale in amore alla schiena | arrestata

Notizia in breve

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato alla schiena una rivale in amore in via Francesco Anichini. La vittima si trova in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Tor Bella Monaca. La persona fermata avrebbe agito con un'arma da taglio, ma non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto.