Una donna di 25 anni è stata trovata con un coltello conficcato nella schiena, vestiti insanguinati e ferite profonde dopo un'aggressione avvenuta durante una lite. La 19enne coinvolta è stata arrestata. La discussione sarebbe stata scatenata da una questione sentimentale. I soccorritori hanno trasportato la vittima in ospedale, dove è stata sottoposta a intervento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. È iniziata così, secondo quanto apprende LaPresse, nelle prime ore del mattino di giovedì, a Roma, la corsa contro il tempo per salvare una 25enne, trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata dopo essere stata accoltellata al termine di un violento confronto avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca. Per l’aggressione è stata arrestata una 19enne, Asia B., accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne

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