Accoltella alla schiena un' amica per un ragazzo | 19enne arrestata
Una ragazza di 19 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un’amica di 25 anni alla schiena. L’aggressione è avvenuta per motivi legati a un ragazzo. I soccorritori hanno trovato la vittima con il coltello ancora conficcato, vestiti insanguinati e ferite profonde. La giovane è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La polizia ha sequestrato l’arma e sta indagando sull’accaduto.
La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. È iniziata così, secondo quanto apprende LaPresse, nelle prime ore del mattino di ieri la corsa contro il tempo per salvare una 25enne, trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata dopo essere stata accoltellata al termine di un violento confronto avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne, Asia B., accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l'episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Double Penalty | DRAMA | Full Movie in English
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