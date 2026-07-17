Accoltella alla schiena un' amica per un ragazzo | 19enne arrestata

Notizia in breve

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un’amica di 25 anni alla schiena. L’aggressione è avvenuta per motivi legati a un ragazzo. I soccorritori hanno trovato la vittima con il coltello ancora conficcato, vestiti insanguinati e ferite profonde. La giovane è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La polizia ha sequestrato l’arma e sta indagando sull’accaduto.