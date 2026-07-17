Tom Brady non ha ancora iniziato una carriera in WWE, ma ha dichiarato di essere disponibile. Non ha ricevuto ancora una proposta ufficiale, anche se si dice che la WWE abbia considerato di coinvolgerlo. Brady ha affermato di aspettare una chiamata e di essere disposto a salire sul ring, a patto di ricevere una storyline adeguata. Finora, non sono stati annunciati accordi ufficiali tra il campione e la federazione di wrestling.

Tom Brady non ha ancora debuttato in WWE, ma da come ne parla sembra che non abbia affatto abbandonato l’idea. Dopo le indiscrezioni secondo cui la WWE avrebbe valutato la possibilità di coinvolgere il sette volte campione del Super Bowl, Brady ha rivelato di essere ancora in attesa della chiamata. E, a quanto pare, sarebbe pronto a salire sul ring se si presentasse l’occasione giusta. Ospite del podcast What Do You Wanna Talk About? di Cody Rhodes, l’ex quarterback ha ammesso di sperare che il presidente della WWE, Nick Khan, riesca a trovare una storyline che lo coinvolga: “Mi serve solo un invito. Sto ancora aspettando che Nick Khan trovi una storia in cui potrei inserirmi”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tom Brady aspetta ancora la chiamata della WWE: “Datemi una storyline e salgo sul ring”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tom Brady se BURLA HORRIBLEMENTE de WWE

Notizie e thread social correlati

Charlotte Flair rivela il capitolo mancante della sua carriera in WWE: “Sono pronta per una storyline romantica”Charlotte Flair ha annunciato di essere pronta a introdurre una storyline romantica nella sua carriera in WWE.

WWE: Giulia promuove Clash in Italy ma non sarà sul ring, i fan si scatenano contro la WWELa WWE ha annunciato che Giulia sarà presente a Clash in Italy, ma non prenderà parte ai combattimenti sul ring.