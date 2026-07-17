Charlotte Flair ha annunciato di essere pronta a introdurre una storyline romantica nella sua carriera in WWE. La wrestler, vincitrice di numerosi titoli mondiali e protagonista di eventi principali, ha dichiarato di voler esplorare questa direzione. La sua carriera include numerosi successi e riconoscimenti, ma ora si concentra su un nuovo capitolo legato a una storyline d'amore. La wrestler ha condiviso questa intenzione pubblicamente, senza specificare dettagli o tempistiche.

Charlotte Flair ha conquistato titoli mondiali, è stata protagonista dei più importanti Premium Live Event e ha costruito una delle carriere più prestigiose nella storia della WWE. Eppure, dopo oltre dieci anni nella compagnia, c’è ancora un aspetto che non ha mai avuto modo di esplorare. Durante un’intervista rilasciata a WFAN, la “Queen” ha infatti rivelato di essere interessata a prendere parte a una storyline romantica, ammettendo che è l’unico territorio ancora inesplorato della sua carriera: “Non sono mai stata coinvolta in una storyline romantica o affiancata a un personaggio maschile in quel tipo di ruolo. Penso che sarebbe qualcosa di davvero interessante da provare”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Charlotte Flair rivela il capitolo mancante della sua carriera in WWE: “Sono pronta per una storyline romantica”

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Charlotte Flair, Tiffany Stratton and Jade Cargill challenge Rhea Ripley: SmackDown, June 5, 2026

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