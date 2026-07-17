Due ragazzi di 14 anni sono rimasti feriti dopo che un'Ape è finita contro un palo della luce a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, nella serata di giovedì 16 luglio. L’incidente si è verificato in strada e i ragazzi sono stati soccorsi sul posto. Le condizioni di entrambi sono state valutate dai soccorritori, ma non sono state rese note ulteriori informazioni sulle loro condizioni. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Incidente stradale nella tarda serata di giovedì 16 luglio a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, dove un'Ape è uscita di strada andando a schiantarsi contro un palo della luce. L'allarme è scattato intorno alle ore 23.30 in via dei Legni, con l'intervento del personale del 118 dell'Asl Toscana Sud Est. Nell'impatto sono rimasti feriti i due occupanti del mezz o, un ragazzo e una ragazza di 14 anni. Dopo le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica, le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti: si schiantano con l’Ape contro un palo della luce nell'aretino, feriti due ragazzi di 14

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