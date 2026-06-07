Colleferro Cade un palo della luce nel quartiere San Bruno Fortunatamente solo danni materiali a due auto parcheggiate Sul posto la Polizia locale per i rilievi
Nel quartiere San Bruno di Colleferro, un palo della luce è crollato nel pomeriggio di ieri, 6 giugno, danneggiando due auto parcheggiate. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite. La Polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. I danni sono esclusivamente materiali e riguardano i veicoli coinvolti. Nessun altro dettaglio sulle cause del crollo è stato comunicato.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 6 Giugno, nel Quartiere San Bruno a Colleferro, un palo della pubblica illuminazione è L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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Si parla di: Colleferro. Cade un palo della luce nel quartiere San Bruno. Fortunatamente solo danni materiali a due auto parcheggiate. Sul posto la Polizia locale per i rilievi; Segni. Trame di sogni e parole. A Villa Allegrini tre giorni dedicati alla pittura, alla scultura e alla letteratura.