colleferro cade un palo della luce nel quartiere san bruno fortunatamente solo danni materiali a due auto parcheggiate sul posto la polizia locale per i rilievi

Notizia in breve

Nel quartiere San Bruno di Colleferro, un palo della luce è crollato nel pomeriggio di ieri, 6 giugno, danneggiando due auto parcheggiate. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite. La Polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi e per gestire la situazione. I danni sono esclusivamente materiali e riguardano i veicoli coinvolti. Nessun altro dettaglio sulle cause del crollo è stato comunicato.