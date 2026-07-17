TIMVISION Cambia | il Nuovo Logo nello Spot con Lopez e Gigi D' Alessio
TIMVISION ha presentato un nuovo logo attraverso uno spot pubblicitario che vede protagonisti Massimo Lopez e Gigi D'Alessio. La società ha deciso di rinnovare l’immagine visiva del marchio, adottando una nuova identità grafica. La campagna pubblicitaria è stata trasmessa sui canali televisivi e online, accompagnata dalla comunicazione ufficiale di TIM.
TIMVISION rinnova completamente la propria identità visiva con un nuovo logo, presentato ufficialmente da TIM nel nuovo spot con Massimo Lopez e Gigi D'Alessio. Nel terzo episodio della celebre serie del "fortino", Lopez veste i panni del telecronista di una partita di calcio mentre D'Alessio interpreta l'arbitro, dando vita a uno sketch ironico che accompagna il debutto della nuova immagine della piattaforma. #TIMVISION #TIM. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
TIMVISION Cambia: il Nuovo Logo nello Spot con Lopez e Gigi D'Alessio
Notizie e thread social correlati
Gigi D'Alessio e Massimo Lopez nel nuovo episodio de ‘Il Fortino' per l'intrattenimento di TimVisionNell'ultimo episodio della serie ‘Il Fortino’, sono intervenuti due artisti noti nel panorama dello spettacolo.
Gigi D'Alessio entra nel Fortino per raccontare Timvision e la forza del WiFi di TimGigi D'Alessio è stato ospite di una nuova puntata del programma trasmesso sul canale di TIM, dedicata a promuovere i servizi del Gruppo.