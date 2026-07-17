TIMVISION Cambia | il Nuovo Logo nello Spot con Lopez e Gigi D' Alessio

Notizia in breve

TIMVISION ha presentato un nuovo logo attraverso uno spot pubblicitario che vede protagonisti Massimo Lopez e Gigi D'Alessio. La società ha deciso di rinnovare l’immagine visiva del marchio, adottando una nuova identità grafica. La campagna pubblicitaria è stata trasmessa sui canali televisivi e online, accompagnata dalla comunicazione ufficiale di TIM.