Gigi D'Alessio è stato ospite di una nuova puntata del programma trasmesso sul canale di TIM, dedicata a promuovere i servizi del Gruppo. Durante l'episodio, si è parlato di Timvision e dell’efficacia del WiFi fornito dall’azienda, inserendo le tematiche in un format che ripropone in chiave moderna l’idea di connessione e intrattenimento. La trasmissione fa parte della campagna ‘Il Fortino’, che utilizza un approccio narrativo specifico per presentare le offerte del Gruppo.

TIM porta on air una nuova puntata della campagna ‘Il Fortino', il format narrativo che reinterpreta in chiave contemporanea l'iconico immaginario di ‘Una telefonata allunga la vita' e mette al centro l'ecosistema di connessioni, servizi e intrattenimento del Gruppo. Protagonista del nuovo episodio Gigi D'Alessio, icona della musica italiana. L'artista, insieme a Massimo Lopez, trasforma il fortino in un vero e proprio palcoscenico dando vita a un momento di grande spettacolo e di entertainment condiviso, pensato per raccontare come TIM sia vicina alla musica, capace di unire le persone e accorciare le distanze, proprio come il WiFi TIM. In...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gigi D'Alessio entra nel Fortino per raccontare Timvision e la forza del WiFi di Tim

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Ma Gigi D’Alessio…”. C’è posta per te, il cantante entra in studio e il pubblico nota quel particolareCi sono serate in cui la TV smette di essere solo intrattenimento e diventa una stanza piena di cose non dette.

Leggi anche: Terni, prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio: grandi manovre al PalaTerni. ORDINANZA