Il concerto di Tim Battiti Live Spring si è svolto il 29 aprile, con alcune esibizioni che hanno attirato l’attenzione. La cantante Michelle ha ricevuto il massimo dei voti, mentre Annalisa è risultata misteriosa con un voto superiore all’otto. Il brano di Sal è stato molto ascoltato, con un punteggio di nove. La serata si è svolta in un’atmosfera diversa rispetto alle edizioni estive, con il pubblico ancora vestito con abiti più pesanti.

Tim Battiti Live Spring . in chiave Sanremo: non siamo in estate, il pubblico indossa le giacche, non c’è Ilary Blasi al timone (e nemmeno Elisabetta Gregoraci, ormai), ma ritroviamo Alvin e soprattutto abbiamo la possibilità di (ri)apprezzare lei, Michelle Hunziker, con il suo stile di conduzione prettamente fresco e giovanile. Più che una rassegna di brani estivi, un modo per omaggiare i grandi successi di Sanremo e non solo, e funziona. Anche con l’effetto – inevitabile – di Capodanno: non siamo in una città di mare, ma nella splendida cornice di Ferrara, la città estense. Michelle Hunziker, debutto impeccabile. Voto: 10. Leggera, frizzante, professionale, senza sbavature: è Michelle Hunziker, in poche – o forse troppe – parole.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live Spring, pagelle del 29 aprile: il debutto di Michelle (10), Annalisa misteriosa (8+), Sal tormentone (9)

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