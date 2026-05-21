L’ultima puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 è andata in onda su Canale 5, portando a termine la sua programmazione stagionale. La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti, con un ritmo rapido e canzoni pensate per coinvolgere il pubblico. La conduzione si è rivelata consolidata, mantenendo una formula ormai collaudata. Tra i momenti più discussi, il pacco da giù a Meek, la presenza di Elettra Lamborghini e Alfa, che hanno suscitato reazioni di varia intensità.

L’ultima puntata di Tim Battiti Live Spring 2026 chiude su Canale 5 la sua parentesi primaverile con la formula ormai chiarissima: tanti artisti, un ritmo veloce, canzoni perfette per accendere la piazza e una conduzione collaudata che sa perfettamente quello che fa. Mercoledì 20 maggio, da Ferrara, Michelle Hunziker e Alvin hanno accompagnato il pubblico verso il gran finale di questa versione spring da Piazza Trento e Trieste, arrivata in tv come una specie di aperitivo musicale prima del tradizionale Battiti Live estivo. E soprattutto con quelle vibes da Festivalbar dei tempi che furono: una piazza piena, ritornelli facili da cantare anche senza sapere bene tutte le parole e l’attesa spasmodica dell’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tim Battiti Live Spring, pagelle del 20 maggio: il pacco da giù a Meek (2), Elettra Lamborghini diva (10), Alfa patatone (9)

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