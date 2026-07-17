Nel Mondiale del 1970, durante la partita tra Brasile e Italia, un giocatore brasiliano segnò un gol considerato un capolavoro. La scena includeva Clodoaldo che si muoveva tra avversari come Rivera, Jairzinho che avanzava con la palla, e Tostao che indicava un passaggio a Pelé. Successivamente, Pelé concluse con un tiro di esterno preciso, contribuendo a uno dei momenti più ricordati di quella gara. Quello fu l’unico gol del giocatore brasiliano che si confrontò con Pelé in modo paritario.

La danza di Clodoaldo tra Rivera e i compagni, l’avanzare palla al piede di Jairzinho, la gestualità di Tostao che suggerisce a Pelè un passaggio alla cieca sulla destra e poi la botta chirurgica d’esterno. Quello di Carlos Alberto nel 1970 all’ Italia è considerato l’ ottavo gol più bello della storia dei Mondiali: meriterebbe qualcosa in più forse. Un po’ come guardare un dipinto: non c’è solo il protagonista, ma tutta la scen a che crea un vero e proprio capolavoro. D’altronde l’ammissione è dello stesso protagonista, Carlos Alberto Torres, nato a Rio de Janeiro esattamente 82 anni fa: “Se dovessi scegliere un singolo momento della mia carriera scegliere quel gol ”, aggiungendo che solo dopo quella finale si rese conto di non aver solo messo un destro all’angolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Carlos Alberto Torres e il gol capolavoro all’Italia nel Mondiale 1970: l’unico che parlava da pari a pari con Pelé

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