Strada Mulino-Bagnolo | un pari con sei gol

Notizia in breve

La partita tra Strada Mulino e Bagnolo si è conclusa con un punteggio di 3-3, poi decisa ai rigori a favore del Rione Strada Mulino. La sfida, penultima della prima fase del torneo del 2026, ha visto entrambe le squadre segnare più volte durante i novanta minuti. Dopo il pareggio, i rigori hanno determinato la vittoria del Rione Strada Mulino.