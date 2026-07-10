Strada Mulino-Bagnolo | un pari con sei gol
La partita tra Strada Mulino e Bagnolo si è conclusa con un punteggio di 3-3, poi decisa ai rigori a favore del Rione Strada Mulino. La sfida, penultima della prima fase del torneo del 2026, ha visto entrambe le squadre segnare più volte durante i novanta minuti. Dopo il pareggio, i rigori hanno determinato la vittoria del Rione Strada Mulino.
Un pareggio pirotecnico, per 3-3 con successiva vittoria ai rigori per il Rione Strada Mulino. Si è chiusa così Strada Mulino – Bagnolo, penultima partita della prima fase dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Montemurlo di calcio. Visto l’epilogo ai rigori, il regolamento della competizione prevede quindi due punti per il Mulino ed uno per il Bagnolo campione in carica. La classifica aggiornata allo scorso mercoledì vedeva in testa alla graduatoria il Rione Oste ad 8 punti, seguito dal Rione Fornacelle e dal Bagnolo con 7 punti. Seguono a quota 6 punti Rione Strada Mulino e Rione Popolesco, davanti al Rione Novello con 5 ed il Rione Morecci a 0. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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