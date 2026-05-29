Ti ricordi… le amichevoli internazionali del Napoli | da Pelè al Giappone la storia di un popolo intero

“Ma io non ho capito come si fa 'sta zona” è la riflessione sincera di Peppe Bruscolotti, professione stopper. “Chill' ca te vene vicino, a chill' ea marcà” (“Devi marcare quello che ti viene vicino”) è la replica pratica, rigorosamente in napoletano, del capitano azzurro Totonno Juliano. Sono gli anni Settanta, sono le prove della rivoluzione tattica del Napoli di Vinicio, e sono soprattutto dialoghi meravigliosi che sarebbero andati perduti senza “Indimenticabili”, il libro di Gianfranco Coppola, caporedattore Tgr Rai Campania e presidente Ussi, che racconta la storia del Napoli attraverso le sue amichevoli internazionali.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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