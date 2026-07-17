Terza maglia Napoli spunta il possibile spoiler | omaggio a Maradona FOTO

Notizia in breve

Il Napoli sta per presentare una terza maglia rossa, che potrebbe essere un omaggio al campionato vinto nel 1986-87 con Maradona. La maglia sarà parte della collezione celebrativa dei cento anni di storia del club e sarà mostrata a bordo della MSC World Europa. La nuova divisa si aggiunge alle due maglie ufficiali già presentate, una delle quali è la maglia home. Le anticipazioni circolano già online, ma non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali.