Terza maglia Napoli spunta il possibile spoiler | omaggio a Maradona FOTO
Il Napoli sta per presentare una terza maglia rossa, che potrebbe essere un omaggio al campionato vinto nel 1986-87 con Maradona. La maglia sarà parte della collezione celebrativa dei cento anni di storia del club e sarà mostrata a bordo della MSC World Europa. La nuova divisa si aggiunge alle due maglie ufficiali già presentate, una delle quali è la maglia home. Le anticipazioni circolano già online, ma non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali.
Il Napoli celebra cent’anni di storia con una maglia home presentata a bordo della MSC World Europa, ma già circolano anticipazioni su una terza divisa rossa che richiama il 198687, l’anno dello Scudetto con Maradona protagonista assoluto. La nuova maglia del centenario ha visto un’immagine con Diego Armando Maradona, ricreato tramite intelligenza artificiale, che appare negli spalti dello stadio a lui dedicato indossando l’azzurro celebrativo. Il club ha scelto di aprire i festeggiamenti con questo gesto simbolico, legando il passato glorioso al presente della stagione 202627. La maglia rossa: il ritorno a un’epoca leggendaria. Secondo le... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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