Nuova maglia Napoli nell’anteprima spunta Maradona

Notizia in breve

Durante la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026-2027, è stata mostrata un’anteprima che include un’immagine di Maradona. La maglia, realizzata per il centenario del club, ha un design che richiama la storia del team. La cerimonia si è svolta oggi e ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media sportivi.