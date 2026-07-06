Nuova maglia Napoli nell’anteprima spunta Maradona
Durante la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026-2027, è stata mostrata un’anteprima che include un’immagine di Maradona. La maglia, realizzata per il centenario del club, ha un design che richiama la storia del team. La cerimonia si è svolta oggi e ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media sportivi.
Oggi è il giorno della presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 20262027. Maglia dal valore importante poiché celebrerà i 100 anni della storia del club azzurro. Dall’anteprima pubblicata dalla Ssc Napoli sul social X, c’è Diego Armando Maradona, seduto sugli spalti dello stadio intitolato alla sua memoria, che indossa la nuova maglia azzurra. Uno “spoiler” da brividi per dare inizio alle tante iniziative in vista dei festeggiamenti del centenario del club partenopeo. Fabregas: “Inter la più forte, ma noi giocheremo con personalità. Paz resta con noi, futuro aperto” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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