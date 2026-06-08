Maglie Napoli 2026-2027 | home away terza maglia — foto prezzi e dove acquistarle

Notizia in breve

Le maglie del Napoli per la stagione 2026-2027 sono state presentate, includendo i modelli home, away e terza. Sono disponibili con dettagli sui colori, design e prezzi, anche attraverso rivenditori ufficiali. La maglia principale presenta il classico colore del club, mentre le altre varianti offrono alternative stilistiche. Sono riportati anche i nomi degli sponsor tecnici e le modalità di acquisto, sia online che nei negozi autorizzati.