Maglie Napoli 2026-2027 | home away terza maglia — foto prezzi e dove acquistarle
Le maglie del Napoli per la stagione 2026-2027 sono state presentate, includendo i modelli home, away e terza. Sono disponibili con dettagli sui colori, design e prezzi, anche attraverso rivenditori ufficiali. La maglia principale presenta il classico colore del club, mentre le altre varianti offrono alternative stilistiche. Sono riportati anche i nomi degli sponsor tecnici e le modalità di acquisto, sia online che nei negozi autorizzati.
Le maglie del Napoli per la stagione 2026-2027: tutto quello che sappiamo su home, away e terza maglia, sponsor tecnico, prezzi e dove acquistarle. Pagina aggiornata con le immagini ufficiali appena disponibili. Ogni estate, la presentazione delle nuove maglie del Napoli è uno degli eventi più attesi dalla tifoseria azzurra. Per la stagione 2026-2027, il Napoli indosserà kit realizzati da EA7 Emporio Armani, sponsor tecnico del club dal 2023, con la collaborazione di Valentina De Laurentiis per il design.? Aggiornamento in arrivo: le maglie ufficiali 2026-2027 non sono ancora state presentate (giugno 2026). Le presentazioni avvengono solitamente a luglio, in concomitanza con l’apertura della campagna abbonamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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All 2026/27 Kits Leaked Home, Away and 3rd Top Teams
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