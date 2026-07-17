Una ragazza di 17 anni è stata arrestata nel Pavese con l’accusa di aver fatto propaganda per l’Isis e di aver espresso l’intenzione di ottenere il martirio. L’indagine ha portato alla sua cattura, senza ulteriori dettagli sulle attività specifiche o sugli strumenti utilizzati. Non sono state rese note altre informazioni sulla sua identità o sulle modalità con cui avrebbe diffuso il materiale propagandistico.

Attiva le notifiche per ricevere un avviso ogni volta che viene pubblicato un nuovo articolo in questa sezione. Il disastro del volo Twa 800, «una palla di fuoco» nel cielo di Long Island: l’enigma dell’esplosione e l’intoppo che salvò Panucci Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. L'indagine della polizia è partita dal monitoraggio dei canali jihadisti online: sequestrati dispositivi informatici e materiale di propaganda dello Stato Islamico Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Terrorismo internazionale, arrestata nel Pavese una ragazza di 17 anni: «Faceva propaganda per l’Isis e voleva il martirio»

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