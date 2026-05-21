Propaganda Isis e manuali per bombe | condannato un tunisino per terrorismo internazionale

Un uomo di 29 anni, tunisino residente in Calabria, è stato condannato a sei anni di reclusione con rito abbreviato per terrorismo internazionale. La condanna è arrivata dopo che era stato arrestato lo scorso anno e riguarda il suo coinvolgimento in attività di propaganda dell’ISIS e nella preparazione di manuali per la realizzazione di bombe. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Catanzaro. La procura aveva accusato l’uomo di aver sostenuto gruppi terroristici e di aver diffuso materiale propagandistico.

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Sei anni di reclusione con rito abbreviato per associazione con finalità di terrorismo internazionale: è questa la condanna inflitta dal giudice del tribunale di Catanzaro per un tunisino di 29 anni residente in Calabria arrestato lo scorso anno. Per lui la procura aveva chiesto una pena a 8 anni ma alla fine del procedimento il gup ha deciso per una condanna più lieve. Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe inserito in un contesto estremista di matrice salafita-jihadista connessa con l’ Isis. Le indagini hanno portato all’emersione di contatti con altri tunisini residenti in Italia ma anche in Germania e Tunisia, che partecipavano con lui alla propaganda jihadista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Propaganda Isis e manuali per bombe: condannato un tunisino per terrorismo internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terrorismo, 17enne fermato per propaganda suprematista e manuali su armi Firenze, arrestato 15enne tunisino per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, era "pronto a colpire" - VIDEOImmigrato dalla Tunisia, secondo quanto emerso l'ottobre scorso il 15enne era stato destinatario della misura del collocamento in comunità per la... LE BESTIE SONO TRA NOI. L'armata dei quindici anni. Sono tra noi e ci odiano, perché la loro fede non fa sconti. #Remigrazione #Remigration È stato arrestato per terrorismo a Firenze un quindicenne tunisino pronto ad agire per l'Isis. E se provate stupore x.com Propaganda Isis e manuali per bombe: condannato un tunisino per terrorismo internazionaleÈ arrivato irregolarmente in Italia nel 2022 con i barconi ed è accusato anche di indottrinamento: Affrettiamo i passi verso il martirio ... msn.com Propaganda all'Isis e finalità di terrorismo, a Bologna 18enne mandato in comunità: In casa aveva manuali per la fabbricazione di esplosiviTutto è partito dall’analisi dell’indirizzo Ip e dei siti più spesso frequentati, perlopiù appartenenti al deep web e riconducibili all’estremismo islamico e alla propaganda jihadista; poi sono ... corrieredibologna.corriere.it