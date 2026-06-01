Esaltava gli attentati dell’Isis e invocava il martirio | 21enne accusato di terrorismo internazionale

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni residente a Vimercate è stato fermato dalla procura di Milano con l’accusa di terrorismo internazionale. Sul suo profilo social, pubblicava diversi messaggi in cui esaltava attentati dell’Isis contro cristiani e occidentali, invocando il martirio. La polizia ha sequestrato dispositivi digitali e analizzato i contenuti pubblicati. Il giovane è ora in custodia, in attesa delle formalità di legge.