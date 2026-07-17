Terrorismo in arresto due italiani uno convertito all’Islam che propagandavano per Hamas

Due uomini sono stati arrestati ieri a Roma e Milano dai carabinieri del Ros. Uno dei fermati, un romano convertito all’islam, e l’altro, un 56enne milanese, sono accusati di aver promosso attività di propaganda per Hamas e Hezbollah. Gli arrestati avevano anche celebrato militanti deceduti in azioni eversive dell’area anarco-insurrezionalista. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un’indagine sul terrorismo internazionale.

Ieri a Roma e Milano i Ros hanno arrestato P.R., un romano (convertito all’islam), e D.T., un 56enne milanese per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo: propaganda per Hamas ed Hezbollah celebrazione di formazioni eversive dell’area anarco-insurrezionalista e dei suoi militanti deceduti “in azione”. Fra il materiale propagandistico poster, volantini e adesivi con slogan quali: “Anticolonialismo armato”. “Ognun* è liber* di vestire come vuole” con una donna vestita con un niqab. Fionde, passamontagna, cappucci e ancora: adesivi contro le forze dell'ordine: “Unici infiltrati nella mia vita Digos e polizia”. “Lotta armata”, “Free Palestine”, “Fuck Israel” e bandiere con la “A” iscritta in un cerchio, simbolo dell'anarchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Sicurezza e antiterrorismo in Italia - Agorà 21/05/2026

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