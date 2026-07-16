Terrorismo sui social due indagati | propaganda per Hamas Hezbollah e gruppi eversivi

I Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei militari di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di due persone. Le indagini riguardano accuse di propaganda su social media a favore di Hamas, Hezbollah e altri gruppi eversivi.

I Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei militari di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di due persone. Gli indagati sono un 42enne romano e un 56enne milanese, accusati, allo stato delle indagini, di istigazione a delinquere aggravata dal terrorismo, reato contestato per la presunta diffusione, attraverso strumenti informatici e telematici, di contenuti di propaganda pubblicati sui social network. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura capitolina, è partita dal monitoraggio della rete e si è sviluppata attraverso accertamenti tecnici che hanno consentito agli investigatori di individuare alcuni profili Instagram ritenuti riconducibili ai due indagati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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24 Mattino - Le interviste del 31/03/2026

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