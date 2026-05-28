Eugenio, che da bambino ha fatto il chierichetto e ha ricevuto comunione e cresima, ha annunciato di aver scelto di convertirsi all’Islam, affermando di aver trovato pace in questa religione.

Da piccolo è stato un chierichetto della cattedrale di Sarzana, ha preso la comunione e poi la cresima. Crescendo, si discosta dalla religione come accade spesso agli adolescenti, per poi riprendere in mano i testi sacri all’età di 19 anni e cercare le risposte ai suoi innumerevoli interrogativi sull’esistenza. Due anni fa è arrivata la svolta religiosa per Eugenio, che decide di convertirsi all’Islam mentre si trova a Rabat, in Marocco. Oggi il sarzanese Eugenio Mazza, 24 anni, racconta come nell’Islam abbia trovato finalmente le risposte ai suoi interrogativi, una necessità che non era mai riuscito prima a risolvere, perché "nel cristianesimo non ho mai trovato delle risposte esaustive alle mie domande" racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eugenio si è convertito: "Nell’Islam la mia pace"

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