Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Pavia. Era attiva su gruppi online di ispirazione jihadista e sostegno allo Stato Islamico. In chat con coetanei, alcuni stranieri, aveva espresso la volontà di compiere un martirio in nome di Allah. Le forze dell'ordine hanno intercettato e sequestrato i contenuti, che testimoniano il suo coinvolgimento in attività di radicalizzazione online.

Attiva su gruppi online di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato Islamico, in alcune chat con coetanei, anche stranieri, verosimilmente organici all’Isis, ha espresso anche «la volontà di martirio in nome di Allah». Una diciassettenne, italiana residente in provincia di Pavia, è stata arrestata dalla polizia nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in comunità. Sui suoi dispositivi informatici aveva scaricato anche un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali tra cui una cintura esplosiva.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - "Pronta al martirio nel nome di Allah", arrestata ragazza di 17 anni a Pavia

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