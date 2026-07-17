Un terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito le coste del Chiapas, in Messico, con l'epicentro nel mare. L'evento si è verificato nelle prime ore del mattino e ha provocato tremori visibili in diverse zone costiere. L'istituto geologico americano ha emesso un'allerta tsunami, che resta in vigore. Non sono ancora stati segnalati danni o vittime.

Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato in Messico, a largo delle coste del Chiapas, secondo quanto rende noto l'United States Geological Survey. Il sisma ha avuto epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 chilometri dal confine con il Guatemala, e ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. La scossa è stata avvertita anche in altre aree del Paese, tra cui Oaxaca e Città del Messico, come riferito da media messicani. Il Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc) ha annunciato l'attivazione dei protocolli di emergenza: "A seguito di questo evento manteniamo i contatti con le autorità di protezione civile statali e comunali per effettuare una prima valutazione dell'area interessata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Messico, terremoto di magnitudo 7.3 fa tremare le coste. Allerta tsunami

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