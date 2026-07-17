Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud del Messico rischio tsunami fino a 300 chilometri dall’epicentro

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la zona di Puerto Madero, nello stato di Chiapas, nel sud del Messico. L’epicentro si trova a pochi chilometri dalla costa. L’evento sismico ha causato scosse anche in El Salvador e in Guatemala. È stato emesso un allarme tsunami che potrebbe interessare un’area fino a 300 chilometri dall’epicentro. Nessuna informazione immediata su danni o vittime.

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Un potente terremoto di magnitudo 7.4 si è abbattuto vicino alla costa di Puerto Madero, nello stato messicano meridionale di Chiapas. Il sisma ha fatto tremare edifici anche a El Salvador e a Città del Guatemala, secondo Reuters. È stato lanciato l’allarme tsunami in tutta la regione, fino a 300 chilometri dall’epicentro: questo perché, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, la scossa è avvenuta a soli 10 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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