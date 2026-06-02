Forte scossa di terremoto in Calabria avvertita in tutto il Sud | epicentro in mare magnitudo 6.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita in tutto il Sud Italia. L'epicentro si trova in mare, al largo di Amantea, sulla costa tirrenica calabrese. L'evento sismico è stato registrato dall’Ingv e ha causato paura tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi o vittime finora. La terra ha tremato alle ore indicate, con effetti percepiti anche in zone vicine. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Sud Italia dopo la mezzanotte. Secondo l'Ingv (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), l'epicentro è in mare, al largo di Amantea, sulla costa tirrenica della Calabria. La magnitudo è di 6.2, la profondità è di 250 km. Verifiche in corso della Protezione civile., Numerosi utenti sui social, provenienti da ogni parte del Sud, hanno raccontato di aver sentito la scossa: dalla Campania alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia. Il terremoto ha fatto tremare anche i piani bassi delle case sulla costa tirrenica e ionica della Calabria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria, Sicilia e Basilicata.Primi dati magnitudo 6.2

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