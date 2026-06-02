Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare | avvertita in tutto il sud nessun danno - VIDEO
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nella notte al largo di Amantea, in Calabria, con epicentro in mare. L'evento è stato avvertito in tutto il Sud Italia. Al momento, non sono stati segnalati danni. Protezione civile e INGV sono in allerta.
Scossa registrata nella notte al largo di Amantea e avvertita in tutto il Sud Italia. Nessun danno segnalato, Protezione civile e INGV in allerta Poco dopo la mezzanotte di martedì 2 giugno, la Calabria è stata colpita da un terremoto dalla magnitudo di 6.2. La scossa si è originata in mare,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina
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Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria. La scossa avvertita fino a Palermo Il sisma è stato registrato in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), a una profondità di 250 km x.com
Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2. Avvertita a Messina, in Sicilia e in tutto il Sud facebook
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