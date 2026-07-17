Terracina il Tar respinge i ricorsi dei balneari | via libera alle gare per 86 concessioni

Il Tar del Lazio ha respinto tre ricorsi di operatori balneari di Terracina contro una determina che riguarda 86 concessioni. La decisione permette di procedere con le gare per l’assegnazione delle concessioni, senza sospensione dell’efficacia dell’atto. La sentenza riguarda esclusivamente i ricorsi presentati contro questa determinazione e non coinvolge altre procedure o concessioni. La decisione è stata comunicata il 17 luglio 2026.

Terracina, 17 luglio 2026 – Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto le tre istanze presentate da gruppi di operatori balneari che chiedevano, tra l’altro, l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 05062026 e dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 86 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative. Con le tre ordinanze viene dunque attestata la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione Comunale, nelle more delle nuove procedure. Come spiegato dal TAR, infatti, è proprio la sospensione richiesta dagli operatori balneari che li avrebbe invece esposti al rischio di un’ occupazione abusiva del demanio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ostia, il Tar respinge i ricorsi dei balneari sulle nuove concessioni. Zevi: “Conferma del lavoro svolto”Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai balneari riguardo alle nuove concessioni delle spiagge di Ostia.

Balneari, gare obbligatorie ma per le concessioni manca il bando tipo: Tar in azioneIl Tar ha deciso che le gare per le concessioni balneari devono essere obbligatorie, ma finora manca un bando tipo per le nuove assegnazioni.

Temi più discussi: TERRACINA | Balneari, il Tar respinge i ricorsi: avanti con il bando per le 86 concessioni; Concessioni balneari a Terracina, il TAR respinge i ricorsi: legittima la gara per 86 stabilimenti; Concessioni balneari a Terracina, il TAR respinge i ricorsi: avanti con la gara per 86 stabilimenti; Concessioni demaniali, il TAR respinge i ricorsi, l’Amministrazione: Abbiamo agito correttamente.

Concessioni demaniali, il TAR respinge i ricorsi, l’Amministrazione: Abbiamo agito correttamenteTERRACINA – Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto le tre istanze presentate da gruppi di operatori balneari che chiedevano, tra l’altro, l’annullamento previa sospensione dell’eff ... radioluna.it

Concessioni balneari a Terracina, il TAR respinge i ricorsi: legittima la gara per 86 stabilimentiIl Tribunale Amministrativo Regionale di Latina ha rigettato le tre istanze degli operatori balneari che chiedevano la sospensione dell'avviso pubblico ... latinaoggi.eu