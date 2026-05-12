Ostia il Tar respinge i ricorsi dei balneari sulle nuove concessioni Zevi | Conferma del lavoro svolto
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dai balneari riguardo alle nuove concessioni delle spiagge di Ostia. La decisione conferma la validità delle concessioni annuali e del sistema delle royalties basato sul fatturato. Il rappresentante del Comune ha commentato che questa sentenza rappresenta una conferma del lavoro svolto in materia. La vicenda riguarda le normative che regolano l’uso delle spiagge e le relative autorizzazioni.
Il Tar del Lazio dà ragione al Campidoglio sui lidi di Ostia: legittime le concessioni annuali e il sistema delle royalties sul fatturato. L'assessore Tobia Zevi: "Il percorso intrapreso sul litorale è solido".🔗 Leggi su Fanpage.it
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