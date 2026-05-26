Il Tar ha deciso che le gare per le concessioni balneari devono essere obbligatorie, ma finora manca un bando tipo per le nuove assegnazioni. La questione riguarda migliaia di operatori che lavorano nel settore e sta provocando tensioni tra le parti coinvolte. La sentenza ha creato un nuovo punto di riferimento, anche se ancora non sono stati pubblicati i dettagli delle procedure da seguire.

Il tema delle concessioni balneari agita gli incubi di migliaia di operatori e infiamma lo scontro politico. Il settore si prepara all’onda d’urto, dopo l’obbligo di messa a gara obbligatoria entro un anno, anche se sul piano operativo mancano ancora i fondamentali per avviare le procedure. Concessioni balneari, il punto del Consiglio di Stato. Sulla scadenza del 2027 si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sezione VII, sentenza n. 3970 del 19 maggio 2026): il termine del 30 settembre 2027 per la proroga delle concessioni ai balneari rappresenta la scadenza massima e non un rinvio obbligatorio. Quindi, in teoria, si può anche agire prima per sciogliere il nodo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Balneari, gare obbligatorie ma per le concessioni manca il bando tipo: Tar in azione

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