Un tentativo di rapina sul lungomare Trieste è stato sventato grazie all’intervento degli agenti. Un uomo ha tentato di mettere a segno il colpo, ma è stato fermato prima di riuscirci. La polizia ha bloccato il soggetto e poi condotto in commissariato per gli accertamenti. Nelle stesse ore, le forze dell’ordine sono intervenute anche nel quartiere orientale per altri episodi di sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sicurezza sotto pressione tra il lungomare e il quartiere orientale: doppio intervento delle forze dell’ordine in meno di 24 ore a Salerno. È stato prontamente arrestato dagli agenti della Questura di Salerno il cittadino rumeno che, nella serata di ieri, ha tentato di rapinare un passante su lungomare Trieste. Alla vista della pattuglia l’uomo ha reagito con violenza, costringendo gli agenti a bloccarlo e a trasferirlo negli uffici di polizia. Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, nell’ambito dei controlli intensificati dal questore Giancarlo Conticchio nelle aree più sensibili della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Trieste.

© Anteprima24.it - Tentata rapina sul lungomare Trieste: bloccato dagli agenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Empoli: arrestato 24enne per tentata rapina in profumeria. Feriti due agentiA Empoli, un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver tentato di rapinare una profumeria.

Tentata evasione dal carcere di Ferrara, detenuto fermato dagli agenti: la ricostruzioneNella giornata di oggi, gli agenti della polizia penitenziaria hanno fermato un detenuto che aveva tentato di evadere dal carcere di Ferrara.

Temi più discussi: La Polizia di Stato di Rimini trae in arresto un soggetto straniero per il reato di rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale - Questura di Rimini | Polizia di Stato; Ruba uno zaino in spiaggia e aggredisce i poliziotti: irregolare sul territorio, verrà rimpatriato; Rimini, colluttazione sul lungomare di Viserba: arrestato pluripregiudicato; Rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale: arrestato dopo inseguimento.

Tentata rapina nel centro di Cagliari: Aggredita alle spalle in Largo Carlo Felice ift.tt/aQmUXu8 x.com

Rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale: arrestato dopo inseguimentoUn giovane marocchino è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento sul lungomare di Viserba. Il soggetto, con ... newsrimini.it

Rapina al minimarket, bottigliata in testa al titolare: indagati due 17enniAvrebbero cercato di portare via una bottiglia di birra senza pagarla e, quando il titolare del negozio ha tentato ... msn.com