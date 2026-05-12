Empoli | arrestato 24enne per tentata rapina in profumeria Feriti due agenti

A Empoli, un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver tentato di rapinare una profumeria. Durante l'intervento, due agenti sono rimasti feriti. Il giovane, di origini bengalesi, è stato fermato e portato in caserma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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EMPOLI (FIRENZE) – E’ stato arrestato a Empoli, un 24enne di origini bengalesi. L’accusa: tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto in una profumeria di via del Giglio. A dare l’allarme una poliziotta libera dal servizio, che transitando in zona ha notato forti rumori provenire dal negozio. Sul posto, l’addetto alla sicurezza stava trattenendo l’uomo mentre diversi articoli erano sparsi sul pavimento. All’arrivo degli agenti del commissariato di Empoli, il 24enne haopposto resistenza, scalciando e cercando di divincolarsi. Due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in due giorni.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: arrestato 24enne per tentata rapina in profumeria. Feriti due agenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bolzano, 24enne arrestato: aggredisce due agenti dopo la rapina? Domande chiave Come hanno fatto i cittadini a segnalare il sospetto al quartiere? Quali ferite hanno riportato gli agenti dopo l'aggressione nel... Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizioTentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della...