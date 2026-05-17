Tentata evasione dal carcere di Ferrara detenuto fermato dagli agenti | la ricostruzione

Nella giornata di oggi, gli agenti della polizia penitenziaria hanno fermato un detenuto che aveva tentato di evadere dal carcere di Ferrara. L’episodio si è verificato all’interno della struttura penitenziaria, dove il detenuto ha cercato di uscire senza autorizzazione. La pronta reazione degli agenti ha impedito che l’evasione si concretizzasse, portando all’arresto immediato del soggetto. Non si registrano feriti o altri eventi rilevanti legati all’incidente.

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