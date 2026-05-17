Tentata evasione dal carcere di Ferrara detenuto fermato dagli agenti | la ricostruzione
Nella giornata di oggi, gli agenti della polizia penitenziaria hanno fermato un detenuto che aveva tentato di evadere dal carcere di Ferrara. L’episodio si è verificato all’interno della struttura penitenziaria, dove il detenuto ha cercato di uscire senza autorizzazione. La pronta reazione degli agenti ha impedito che l’evasione si concretizzasse, portando all’arresto immediato del soggetto. Non si registrano feriti o altri eventi rilevanti legati all’incidente.
Un tentata evasione dal carcere di Ferrara, sventata dalla prontezza di riflessi degli agenti della polizia penitenziaria. E’ quanto è accaduto nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 15. A diffondere la notizia è stato Alberto Balboni, sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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