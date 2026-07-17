Tentarono di ucciderlo nel parcheggio del market | due arresti

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di uccidere un uomo nel parcheggio di un supermercato. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica e le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a una complessa indagine coordinata dalla Procura locale. Gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato e fermato i sospetti, che ora sono accusati di tentato omicidio e altri reati connessi. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.