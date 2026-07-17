Tentarono di ucciderlo nel parcheggio del market | due arresti
Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di uccidere un uomo nel parcheggio di un supermercato. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica e le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a una complessa indagine coordinata dalla Procura locale. Gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato e fermato i sospetti, che ora sono accusati di tentato omicidio e altri reati connessi. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
Tempo di lettura: 2 minuti All’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Avellino, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha eseguito un ‘ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due indagati residenti nell’hinterland avellinese. Gli stessi sono indagati, allo stato delle indagini, per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. In particolare, le contestazioni mosse nei confronti degli indagati, fanno riferimento ad una violenta aggressione avvenuta la sera del 2 aprile 2026 ad Avellino, perpetrata ai danni di un 42enne avellinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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