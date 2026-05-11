Spaccio di droga nel parcheggio del supermercato | blitz dei carabinieri due arresti

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre vendevano cocaina nel parcheggio di un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto ieri pomeriggio, quando i militari hanno fermato i due soggetti e li hanno trovati in possesso di dosi di droga. L'operazione si è conclusa con l’arresto, senza ulteriori incidenti. I due uomini sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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