Spaccio di droga nel parcheggio del supermercato | blitz dei carabinieri due arresti
Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre vendevano cocaina nel parcheggio di un supermercato. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto ieri pomeriggio, quando i militari hanno fermato i due soggetti e li hanno trovati in possesso di dosi di droga. L'operazione si è conclusa con l’arresto, senza ulteriori incidenti. I due uomini sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fermati nel parcheggio del supermercato mentre "vendevano" dosi di cocaina. I carabinieri della stazione di Orta San Giulio hanno arrestato per spaccio due uomini.L'arresto a PettenascoL'intervento è scattato venerdì 8 maggio in corso Roma a Pettenasco, nel posteggio del Conad. I militari, che.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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