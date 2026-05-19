Sparatoria nel parcheggio di un supermercato due arresti per tentato omicidio

Nella periferia di una città, domenica 10 maggio, si è verificata una sparatoria in un parcheggio di un supermercato. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini e in breve tempo sono riuscite a identificare e arrestare due uomini, accusati di tentato omicidio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'episodio o sul movente. Le autorità continuano le verifiche per chiarire gli aspetti della vicenda e raccogliere eventuali ulteriori elementi.

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