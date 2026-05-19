Sparatoria nel parcheggio di un supermercato due arresti per tentato omicidio
Nella periferia di una città, domenica 10 maggio, si è verificata una sparatoria in un parcheggio di un supermercato. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini e in breve tempo sono riuscite a identificare e arrestare due uomini, accusati di tentato omicidio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'episodio o sul movente. Le autorità continuano le verifiche per chiarire gli aspetti della vicenda e raccogliere eventuali ulteriori elementi.
I Carabinieri di Foggia hanno arrestato due uomini coinvolti nella sparatoria avvenuta domenica 10 maggio alla periferia della città. I militari hanno arrestato in flagranza un 37enne albanese e un 37enne foggiano, gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso e porto di armi clandestine. La sera del 10 maggio scorso, una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta nei pressi del parcheggio del “Penny Market” di via San Severo a Foggia, dove era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero che avrebbe ricevuto minacce di morte da parte di un conoscente. Giunti sul posto, i... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Suspect Charges Officer During Parking Lot Call I Police Bodycam
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