Tennis | Atp Bastad Travaglia ko ai quarti

Stefano Travaglia è stato eliminato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. La sua corsa si è conclusa sulla terra rossa del 'Nordea Open', con una vittoria che non è arrivata. Il match si è concluso con la sua sconfitta, interrompendo così il percorso nel torneo. La competizione si svolge con un montepremi totale di 612.620 euro.

Finisce nei quarti di finale la corsa di Stefano Travaglia nel 'Nordea Open' (ATP 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 34enne di Ascoli Piceno, n.150 del ranking, ha ceduto per 7-6(5) 6-2, in un'ora e tre quarti di gioco, al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n.71 Atp, che diventa il quarto rappresentante del suo Paese ad arrivare al penultimo atto in un torneo del circuito maggiore dopo Victor Pecci, che ci è riuscito 43 volte, Francisco Gonzalez (6) e Ramon Delgado (5). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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