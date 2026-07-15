uno splendido stefano travaglia liquida navone e vola ai quarti di finale a bastad

Notizia in breve

Stefano Travaglia ha battuto Mariano Navone negli ottavi di finale del torneo ATP di Bastad con un punteggio di 6-4, 6-2 in 1 ora e 26 minuti. La vittoria permette al tennista italiano di accedere ai quarti di finale. Navone, testa di serie numero quattro, è stato eliminato dalla competizione.