Uno splendido Stefano Travaglia liquida Navone e vola ai quarti di finale a Bastad
Stefano Travaglia ha battuto Mariano Navone negli ottavi di finale del torneo ATP di Bastad con un punteggio di 6-4, 6-2 in 1 ora e 26 minuti. La vittoria permette al tennista italiano di accedere ai quarti di finale. Navone, testa di serie numero quattro, è stato eliminato dalla competizione.
Nel match degli ottavi di finale del torneo ATP di Bastad uno splendido Stefano Travaglia liquida l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero quattro, 6-4 6-2 in un’ora e ventisei minuti e vola così ai quarti di finale. Nel prossimo turno il giocatore italiano affronterà il paraguaiano Daniel Vallejo. Il sudamericano timbra l’1-0 sul rovescio al salto fuori misura dell’avversario. L’italiano replica con il rapido 1-1. L’argentino, dopo aver rimontato da 15-30, firma il 2-1 con il servizio a uscire. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio dei due contendenti fino a quando l’ascolano, nel settimo gioco, lascia partire il tracciante di rovescio lungolinea per il break del 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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